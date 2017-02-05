"زين" @ZainKuwait الراعي البلاتيني لورشة عمل " ثقافة الابتكار"

جانب من الورشة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:59 05/02/2017 حدث بتاريخ: 12:27 05/02/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها البلاتينية لورشة "ثقافة الابتكار"، وهي ورشة العمل الأكبر من نوعها بمجالات الابتكار في استراتيجيات ريادة الأعمال، والتي استضافت المتحدث العالمي د. أليكس أوستروالدر وللمرة الأولى في الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها أتت تحت مظلّة استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مواردها البشرية بشكل خاص، ولتوفير البرامج ذات المستوى العالمي للمهتمين بهذا المجال بشكل عام، مبينةً أنها تؤمن بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه ومدى حرصها على تقديم نموذج ناجح لباقي الشركات من القطاع الخاص كونها أحد الشركات الرائدة في المنطقة.

وبينت زين أن ورشة عمل "ثقافة الابتكار" التي تم تنظيمها على مدار ثلاث أيام كانت من تقديم المتحدث العالمي د. أليكس أوستروالدر مبتكر ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً في مجال ريادة الأعمال " جيل نماذج الأعمال "، وهو الكتاب الحاصل على العديد من الجوائز العالمية من أكبر المنظمات المهتمة بعالم ريادة الأعمال وبشهادة أرقى الجامعات العالمية مثل "ستانفورد" و"بيركلي" وIMD و"وارتون" وMIT وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وغيرها.

وأضافت الشركة أن الورشة أتاحت الفرصة للشركات والمؤسسات بالإضافة لموظفي زين للاستفادة من المهارات والأدوات التي يتضمنها برنامج ورشة العمل، والذي تضمن شرح "نموذج الابتكار" في المشاريع الريادية، وهو من ابتكار د. أليكس أوستروالدر، حيث يتم استخدام هذا النموذج من قبل أكثر من 5 ملايين شخص من كبرى الشركات الرائدة حول العالم، وتمت ترجمته إلى أكثر من 30 لغة، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

وأشارت زين إلى أنها خصصت عدداً من المقاعد في ورشة عمل "الابتكار في نماذج الأعمال" حصرياً لموظفيها، وذلك في إطار حرصها على المساهمة الفعالة في تطوير وتنمية مهارات عناصرها البشرية بمختلف مستوياتهم الإدارية، ولتسخير كافة إمكانياتها لتزويدهم بأهم المهارات الضرورية التي ستلهمهم للارتقاء بإنتاجيتهم لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

وأكدت الشركة أنها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير إمكانياتها لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية.