"زين" @ZainKuwait الشريك الاستراتيجي للمعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح والأمين العام لدول مجلس التعاون عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي في جناح زين

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:59 17/01/2017 حدث بتاريخ: 12:07 17/01/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي يقام في الفترة من 16 – 19 يناير الجاري في فندق الجميرا تحت رعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي استقبلت فيه كبار الضيوف في مقدّمتهم ممثل صاحب السمو أمير البلاد معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي.

وبينت زين أن دعمها لهذه المبادرة العلمية منذ نشأتها تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تسعى من خلالها إلى تشجيع مختلف المجالات العلمية والمساهمة في دفع عجلة التنمية العلمية في الكويت والمنطقة، حيث يجمع هذا الحدث البارز حشداً من المخترعين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويعتبر فرصة رائعة لإبراز الجانب الحضاري لدولة الكويت.

وأوضحت الشركة أن المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط يعد من أهم الأنشطة الدولية التي تقام على أرض الكويت بالتعاون مع معرض جنيف الدولي، حيث يهدف لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية ويوفر فرصة التقارب والتعاون بين المستثمرين والمخترعين وإيجاد مساحة تعاون بينهم، وقد شهد المعرض مشاركة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمخترعين على مدى دوراته التسع الماضية.

وأضافت زين أنها تسعى من خلال دعمها لهذه المبادرة إلى توفير البيئة الحاضنة للشباب العربي والكويتي وبالأخص المخترعين الكويتيين لإبراز طاقاتهم ومواهبهم العلمية جنباً إلى جنب مع المشاركين العالميين الذين أتوا من مختلف دول العالم لاستعراض أفكارهم واختراعاتهم التي تخدم مختلف مجالات الحياة.

وأكّدت الشركة على مدى اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم يد العون للأجيال القادمة وفي مقدمتها المعرض الدولي للاختراعات، حيث لن تدّخر جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.