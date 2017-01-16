السعودية تطلق برنامجا للطاقة المتجددة بقيمة 50 مليار دولار

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في ابوظبي بالامارات 16 يناير 2017

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:38 16/01/2017 حدث بتاريخ: 21:41 16/01/2017

اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين ان بلاده ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة تصل قيمته الى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.

وقال الفالح في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في ابوظبي "هذه اول مرة نتحدث فيها عن هذا البرنامج بالتحديد".

واضاف "يسرني ان اعلن اننا سنطلق خلال الاسابيع القليلة المقبلة في السعودية اول جولة عطاءات لبرنامجنا الضخم للطاقة المتجددة".

وقال الفالح ان البرنامج يهدف الى انتاج 10 غيغاوات من الكهرباء بحلول 2023 وسيكلف ما بين 30 و50 مليار دولار، مضيفا انه سيشتمل على مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح.

واضاف ان انتاج "10 غيغاوات هو مجرد بداية".

وعندما اعلنت المملكة عن رؤية 2030 في حزيران/يونيو، قال الفالح ان المملكة التي تعد اكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم ان تكون "منافسا قويا جدا" في مجال الطاقة المتجددة.

وتدرس السعودية وغيرها من دول الخليج سبل خفض انفاقها على الطاقة وتنويع مصادرها للطاقة بعيدا عن النفط.

وقال الفالح الاثنين ان 70% من مرافق المملكة التي سيصل استهلاكها للكهرباء الى 100 غيغاوات "في وقت قريب" ستعمل بالغاز.

واضاف "السعودية ستصبح واحدة من الدول الرائدة في الاقتصاد المستدام".