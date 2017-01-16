السعودية تطلق برنامجا للطاقة المتجددة بقيمة 50 مليار دولار
اعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الاثنين ان بلاده ستطلق برنامجا للطاقة المتجددة تصل قيمته الى 50 مليار دولار وسط جهود المملكة لتنويع اقتصادها.
وقال الفالح في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد في ابوظبي "هذه اول مرة نتحدث فيها عن هذا البرنامج بالتحديد".
واضاف "يسرني ان اعلن اننا سنطلق خلال الاسابيع القليلة المقبلة في السعودية اول جولة عطاءات لبرنامجنا الضخم للطاقة المتجددة".
وقال الفالح ان البرنامج يهدف الى انتاج 10 غيغاوات من الكهرباء بحلول 2023 وسيكلف ما بين 30 و50 مليار دولار، مضيفا انه سيشتمل على مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح.
واضاف ان انتاج "10 غيغاوات هو مجرد بداية".
وعندما اعلنت المملكة عن رؤية 2030 في حزيران/يونيو، قال الفالح ان المملكة التي تعد اكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم ان تكون "منافسا قويا جدا" في مجال الطاقة المتجددة.
وتدرس السعودية وغيرها من دول الخليج سبل خفض انفاقها على الطاقة وتنويع مصادرها للطاقة بعيدا عن النفط.
وقال الفالح الاثنين ان 70% من مرافق المملكة التي سيصل استهلاكها للكهرباء الى 100 غيغاوات "في وقت قريب" ستعمل بالغاز.
واضاف "السعودية ستصبح واحدة من الدول الرائدة في الاقتصاد المستدام".