الامارات تنوي استثمار 163 مليار دولار لتنويع مصادر الطاقة

نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:56 10/01/2017 حدث بتاريخ: 20:58 10/01/2017

اعلنت السلطات الاماراتية الثلاثاء انها تنوي استثمار 163 مليار دولار في مشاريع لانتاج نحو نصف حاجة البلاد من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات وحاكم دبي في تغريدة "اعلنت دولة الامارات .. خطتها للطاقة خلال الثلاثة عقود القادمة والتي توازن بين احتياجاتنا الاستهلاكية واهدافنا البيئية" وذلك في سياق كشف الامارات عن "استراتيجة الطاقة 2050".

والامارات مصدر مهم للنفط في العالم غير انها اتخذت اجراءات لتقليص اعتمادها على الطاقة الاحفورية في انتاجها من الطاقة.

وقال الشيخ محمد "معادلة الطاقة المستهدفة فى 2050 : 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، 12% للفحم الأخضر و 6% طاقة نووية".

واوضح ان هدف الاستراتيجية يتمثل في "رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 بالمئة".

وكانت امارة دبي اعلنت في حزيران/يونيو عزمها اقامة محطة طاقة شمسية بطاقة الف ميغاوات في 2030.

ودشنت امارة ابوظبي من جهتها في آذار/مارس 2013 ما كان يشكل حينها اكبر محطة طاقة شمسية عاملة في العالم يمكنها تزويد 20 الف منزل بالكهرباء.

وتبني شركات كورية جنوبية حاليا في ابوظبي اربعة مولدات نووية يمكن لكل واحد منها انتاج 1400 ميغاواط.

وتقع الامارات وباقي دول الخليج العربية في احد اكثر مناطق العالم تعرضا للشمس لكنها لا تزال بعيدة عن المراتب الاولى في انتاج الطاقة الشمسية.