"ذي بانكر" العالمية تمنح وزير المالية الصالح لقب "وزير مالية 2017" على مستوى الشرق الأوسط

أنس الصالح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 14:59 07/01/2017 حدث بتاريخ: 15:00 07/01/2017

أعلنت مجلة (ذي بانكر) العالمية التابعة لجريدة فايننشال تايمز الاقتصادية اليوم السبت منحها أنس الصالح لقب (وزير مالية عام 2017) على مستوى الشرق الأوسط.

وقالت المجلة إن هذا اللقب تمنحه في كل عام لتكريم المسؤولين الذين قدموا إسهامات متميزة نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي لبلدانهم وقت الأزمات المالية.

وأكدت أن دولة الكويت تعد الأنجح بين نظيراتها دول الخليج في تحييد آثار انخفاض أسعار النفط إذ من المتوقع أن تحقق البلاد نموا بنسبة 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) عام 2016 نظرا لوضعها المالي المتين في الداخل والخارج.

واوضحت أن هذا النمو سيتحقق نتيجة الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار والالتزام بالصرف السخي على المشاريع الرأسمالية محذرة في الوقت نفسه من أن الكويت ستتعرض على المدى الطويل لتحديات مالية أشد إذا ما استمر اعتمادها الرئيسي على العائدات النفطية.

وأشارت المجلة إلى أن الوزير الصالح قد أعد لمواجهة تلك التحديات برنامجا طموحا للاصلاحات بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية والذي يدل على الرغبة الجدية للحكومة الكويتية في استعادة التوازن المالي وتنويع الاقتصاد.

ووصفت برنامج الإصلاح الكويتي بأنه الأفضل خليجيا "إلا أن تنفيذ بنوده كاملة سيعتمد على المناخ السياسي للبلاد ورغم ذلك فإن تكريم الوزير الصالح جاء لتقديمه ذلك المسار الإصلاحي الذي يمثل رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المصدرة للنفط حول العالم".