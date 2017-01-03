"زين" @ZainKuwait الراعي البلاتيني للموسم الثاني من برنامج "مع حمد شو"

"زين" الراعي البلاتيني للموسم الثاني من برنامج "مع حمد شو"

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 11:06 03/01/2017 حدث بتاريخ: 11:18 03/01/2017

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها البلاتينية للموسم الثاني من البرنامج الجماهيري التفاعلي " مع حمد شو "، والذي يُعرض على شاشة تلفزيون الراي كل يوم سبت في تمام الساعة 10 مساءً من تقديم الشاب الكويتي حمد العلي المتميز في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذا البرنامج للمرة الثانية على التوالي أتت من منطلق حرصها على دعم جهود وأفكار الشباب الكويتي في شتّى المجالات، ومنها المجالات الفنيّة والترفيهية، وخاصةً أن الموسم الأول من البرنامج قد حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العام 2015.

وأوضحت زين أنه وخاصةً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وازدياد شعبيتها في الأعوام السابقة، فإن القنوات الفضائية التقليدية باتت تفتقر إلى البرامج التلفزيونية التي تُقرّب المسافة بين جمهور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي، مما يفوت الفرصة لجذب هذه الشريحة المهمة التي يمثّلها الشباب بشكل رئيسي، وهو الهدف الذي يعمل البرنامج على تحقيقه من خلال محتوى مسل ومبهر بإمكانيات احترافية عالية.

وأكدت الشركة أن دعمها لمثل هذه الأفكار الإبداعية جاء من منطلق حرصها على إبراز المبادرات الشبابية التي تتفوق في التفرد عن غيرها من خلال العمل الجاد والإنجاز، خاصةً وأن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع الكويتي في مختلف المجالات وبشكل أسبوعي.

وأضافت زين أن طاقم العمل يضم مجموعة واعدة من الشباب الكويتي الذي يقود فريق إعداد البرنامج وتجهيز فقراته، والتي تتناول أهم الأحداث الأسبوعية في المجتمع، بالإضافة إلى مقابلات مع شخصيات كويتية متميزة من مختلف المجالات، ويقدّمه الشاب حمد العلي المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي باسم " حمد قلم " ، وهو من أبرز المواهب الكويتية على شبكات التواصل ومن الشخصيات الأكثر تأثيراً فيها.

وأكدت الشركة بأنها ستواصل اهتمامها بالأعمال التي تقدمها الأيادي الكويتية وخصوصاً من الفئات العمرية الشابة، وذلك رغبة منها في تبنّي طموحاتهم ولنقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي، فهدفها كان ولازال تسليط الضوء وإبراز الأعمال الوطنية في كافة المجالات.