دبي تطلق مشروع بناء اكبر مرفأ يخوت في الشرق الاوسط

نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 21:16 02/01/2017 حدث بتاريخ: 21:17 02/01/2017

كشفت امارة دبي الاثنين عن مشروع سياحي ضخم يتضمن بناء اكبر مرفأ يخوت في الشرق الاوسط، سيكون قادرا على استقبال نحو 1400 يخت.

واعلنت الحكومة في بيان ان المشروع الذي اطلق عليه اسم "دبي هاربور" سيتضمن "مرفأ اليخوت الذي سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتسع ل1400 يخت، اضافة الى ميناء مجهز لاستقبال السفن السياحية الضخمة مدعوما بمبنى متكامل الخدمات لاستقبال الركاب بطاقة استيعابية ستة آلاف راكب، ووجهة تسوق متميزة ومركزا للفعاليات ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة ومباني سكنية ومكتبية".

وستستغرق فترة التنفيذ اربع سنوات، حسب البيان الذي اوضح ان المشروع سيرفع قدرات امارة دبي على استقبال اليخوت الى 4400 يخت.

وتمكنت امارة دبي من فرض نفسها على الخريطة السياحية العالمية منذ سنوات عدة بفضل استثمارات ضخمة في مراكز تجارية وشقق سكنية فاخرة.

وزار دبي نحو 14،2 مليون سائح عام 2015.