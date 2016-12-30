نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:21 30/12/2016 حدث بتاريخ: 13:21 30/12/2016

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بما فيها تقديم بلاغات للنائب العام حول حادثة تهريب الشاحنات وضد جميع الشركات ذات الصلة بالحاويات.

وقال الصالح في حسابه على تويتر "تجرى حاليا عمليات تحقيق داخلية موسعة مع القياديين والموظفين بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية وسيتم الاعلان عن تتائجها".

وأكد أن "تهريب الشاحنات والحاويات لن يمر مرور الكرام، والإحالة للنيابة الخطوة الأولى وليست الأخيرة، وننتظر نتائج التحقيقات الداخلية لاتخاذ اجراءات إدارية وقانونية أضافية".