الكويت والعراق تتفقان على استغلال الحقول النفطية المشتركة

كتب بواسطة: %s د ب ا المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 20:12 28/12/2016 حدث بتاريخ: 20:13 28/12/2016

أعلن

وذكر بيان صحفي لوزارة النفط ، اليوم الاربعاء ،أن وفد العراق برئاسة وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، الذي يزور الكويت حاليا، وقع" محضرا لبحث آليات استثمار الحقول المشتركة بين البلدين وتجهيز (تزويد) الكويت بالغاز".

واوضح البيان أن الاتفاق "يخص استثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين وتشكيل لجنة تضع اليات اختيار الشركة الاستشارية (الطرف الثالث) وآليات التعاقدات بهذا الشأن على ان تقدم توصياتها خلال وقت وجيز".

كما تم تشكيل لجنة اخرى لبحث اليات تزويد دولة الكويت بالغاز العراقي حيث أبدى العراق استعداده لتزويد الكويت بكميات تبدأ بـ 50 مليون قدم مكعب يوميا وصولا الى 200 مليون قدم مكعب يوميا وعبر مراحل.

من جانب اخر، تم في بغداد توقيع محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة العراقية - الكويتية للتعاون المشترك في ختام اجتماعاتها حيث وقعها عن الجانب العراقي وزير الخارجية ابراهيم الجعفري فيما وقعها عن الجانب الكويتي نظيره الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وأجرى الوزير الكويتي الذي وصل بغداد اليوم الاربعاء مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي،ورئيس البرلمان سليم الجبوري تركزت على مسارات التعاون المشترك ومحاربة الإرهاب.