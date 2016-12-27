عبد العزيز ناصر المرزوق

كتب بواسطة: %s المحرر الاقتصادي المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 15:34 27/12/2016 حدث بتاريخ: 15:35 27/12/2016

أعلنت شركة "بيتك كابيتال" الاستثمارية التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن صفقة استحواذ عقاري لبرج مكتبي في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 165 مليون دولار امريكي ضمن خطط الشركة للاستثمار في اصول جيدة مدرة للدخل.

وقال الرئيس التنفيذي فى شركة "بيتك" كابيتال عبد العزيز ناصر المرزوق في تصريح صحفي أن صندوقاً استثمارياً تابعاً للشركة اشترى المقر الرئيسي لشركة باناسونيك – شمال امريكا في ولاية نيوجرسي مقابل 165 مليون دولار أمريكي، فى استثمار نوعي ناجح يتمتع بالعديد من المزايا من حيث العائد الجيد والموقع المتميز.

واوضح المرزوق ان العقار عبارة عن مبنى مكتبي مؤلف من 12 دورا بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 337,543 قدم مربع ويقع في المنطقة المحيطة بالأسواق الرئيسية و يبعد 8 أميال تقريبا عن غرب مانهاتن بمدينة نيو يورك .

واضاف انه تم استكمال بناء العقار في نهاية عام 2013 وهو مصمم خصيصا ومؤجر بالكامل على شركة Panasonic Corporation of North America لمدة 15 سنة ابتداء من مايو الماضي مما يضمن تدفقات نقدية منتظمة، حيث تعد الشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركةPanasonic Corporation الأم ذات التصنيف الائتمانيA- من قبل ستاندر أند بورزStandard & Poor’s، كما يعتبر العقار مركزا مهما لشركة باناسونيك في التسويق والمبيعات والخدمات والبحث والتطوير على مستوى أمريكا الشمالية.

وشدد المرزوق على سعي الشركة الدائم للدخول فى استثمارات ذات اصول جيدة ومدرة للدخل ضمن جهودها لتحقيق افضل العوائد، مشيرا الى ان العقار المذكور يتمتع بمزايا عديدة تجعله فرصة استثمارية جاذبة، مشيرا الى ان عقار باناسونيك من العقارات ذات التكنولوجيا المتقدمة وقد حصل على عدد من الشهادات والجوائز مثل LEED Platinum Interiors وكذلك LEED Core and Shell..