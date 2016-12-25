مستشفى بنك الكويت الوطني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 13:30 25/12/2016 حدث بتاريخ: 13:30 25/12/2016

أعرب معالي وزير الصحة د. جمال منصور الحربي عن اعتزازه للمساهمة الكبيرة لبنك الكويت الوطني والتي تتمثل في بناء مستشفى متخصص بأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الكويت في منطقة الصباح الطبية التخصصية وعلى مساحة 7000 متر مربع.

جاء ذلك في تصريح خلال الجولة التفقدية لأعمال البناء والتشطيب للمبنى الجديد التي قام بها معالي وزير الصحة للمستشفى الجديد بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب مدير عام الادارة الهندسية المهندس عزت حلال والدكتور ميثم عبدالكريم حسين رئيس وحدة زراعة الخلايا الجذعية بالمستشفى، بالإضافة الى عدد من العاملين والمهندسين في المستشفى الجديد.

وقد اشاد الوزير الحربي بإسهامات بنك الكويت الوطني في توفير خدمة متميزة تضاف الى الخدمات التخصصية للمرضى. كما اشاد بدقة التصميم للمبنى الجديد بما يتوافق مع المعايير العالمية وقد ابدى ملاحظاته على بعض الجوانب التي تساعد المرضى من الناحية النفسية والعلاجية في اقسام المبنى.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر انه يجري العمل لافتتاح المستشفى الجديد خلال الربع الاول من عام 2017 وهو الاول من نوعه في الكويت، حيث تمت الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين في تصميم مستشفيات الاطفال التخصصية.

وأضاف الصقر انه تم اعتماد المواد الإنشائية والتشطيبات والأنظمة التشغيلية والطبية لتتوافق مــع أحـدث الأنظمة العالمية الخاصة بهذا النوع من المستشفيات. ومن المقرر أن يحتوي المستشفى التخصصي الجديد علـى عيـادات طبية خارجية، ووحدة متخصصة للعلاج النهاري لنقل الدم ومشتقاته والعلاج الكيماوي وجناح متكامل لوحدة زراعة الخلايا الجذعية، وغرف للعنايـة المركزة، ومختبــرات و وحدة بنك الدم وصيـدليـة تخصصيـة، بالإضافــة الــى مكاتــب للأطبـاء والاستشاريين، وقـاعــات تعليم وتدريــب ومكاتـب إداريــة.

وأوضح الصقر أن البنك قام بتقديم تبرع خاص لوزارة الصحة بغرض تصميم وتنفيذ وإنشاء وصيانة مستشفى جديـد لأمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال في منطقة الصباح الطبية التخصصية، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 7 ملايين دينار كويتي. وسوف يتم ربط مبنى المستشفى الجديــد بمستشفى البنـك الوطني التخصصي القـائــم حاليــاً من خلال جسر معلق مكون من طابقين، حتى تتكامل الخدمات الطبية الخاصة بأمراض الدم وسرطـان الأطفـال.

وذكر الصقر انه انطلاقاً من أهمية الصحة وتأثيرها العميق في مختلف شرائح المجتمع، يحرص البنك على تقديم الدعم لهذا القطاع من خلال العديد من المبادرات، أهمها إنشاء مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال قبل 15 عاماً، وهو الأول من نوعه في منطقة الصباح الطبية التخصصية لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بتكلفة تجاوزت 4 مليون دينار كويتي.

واشار الصقر إلى أن البنك قد كثف خلال السنوات الماضية جهوده لدعم كل الفعاليات الاجتماعية ليضيف الى سجله الحافل في هذا المجال المزيد من المساهمات والانجازات وليحافظ على موقعه كأكبر المساهمين في خدمة المجتمع الكويتي وليستمر في نهجه وثقافته المتأصلة في المسؤولية الاجتماعية.

وشكر الصقر جميع العاملين في وزارة الصحة وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة ومساعد الوكيل والجهاز الهندسي بأكمله، ورئيس المستشفى الدكتور مهدي الفضلي على التعاون الذين ابدوه طوال الفترة الماضية.

وعرض الدكتور ميثم حسين الاستاذ بكلية الطب بجامعة الكويت واستشاري طب الاطفال وامراض المناعة الاكلينيكية وزراعة الخلايا الجذعية ورئيس وحدة الخلايا الجذعية بمستشفى بنك الكويت الوطني، اقسام المبنى الجديد والتي تم تحديدها بعد مراجعة دقيقة لنشاطات واحتياجات قسم امراض الدم والسرطان والتي تشمل وحدة العلاج النهارية لنقل الدم ومشتقاته والعلاج الكيماوي وكذلك العيادات الخارجية ووحدة العزل لوحدة زراعة الخلايا الجذعية ووحدة التعليم والتدريب وكذلك الصيدلية التخصصية لتحضير العلاج الكيماوي والمحاليل الوريدية بالإضافة الى المختبر التخصصي بالخلايا الجذعية ووحدة بنك الدم تحت اشراف ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يقدر كثيراً مدى اهمية مسؤوليته امام المجتمع، فقد اخذ على عاتقه تكريس ثقافة المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيسه كأحد أهم أولوياته الهادفة الى خدمة المجتمع بكل فئاته. فقد أطلق الوطني العديد من البرامج المهمة التي شملت مجالات عدة أبرزها: التعليم، الصحة، التوظيف، التدريب، دعم الكوادر الوطنية، برامج الرعاية والدعم الاجتماعي، بالإضافة الى المبادرات الرياضية والانشطة البيئية.