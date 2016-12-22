العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في جلسة مجلس الشورى السعودي في 14 ديسمبر 2016

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: خليجية نشر بتاريخ: 17:22 22/12/2016 حدث بتاريخ: 17:25 22/12/2016

اعلنت المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم الخميس اعتماد موازنة العام 2017 بعجز جديد توقعت ان يبلغ نحو 52,8 مليار دولار، بحسب ما جاء خلال جلسة حكومية بثت مباشرة على الهواء.

وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، اي نحو 237,2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184,4 مليار دولار.

وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالى 52,8 مليار دولار.

واعلنت الحكومة ان العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79,1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8,9 بالمئة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالى 87 مليار دولار.

وحققت المملكة في 2016 ايرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الايرادات المتوقعة والبالغة 513,7 مليار.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة "نحن عاقدون العزم على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني".

وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران/يونيو العام 2014.

وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.