2021 موعد اخر معاملة حكومية ورقية في دبي

الشيخ محمد بن راشد خلال فعالية في دبي في 12 فبراير 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: مال وأعمال نشر بتاريخ: 18:03 16/04/2017 حدث بتاريخ: 18:04 16/04/2017

أعلنت دبي الأحد أن آخر معاملة حكومية ورقية ستكون في العام 2021، إذ تسعى السلطات لتحويل الإمارة إلى "مدينة ذكية" تعمل في ظل بيئة خالية من الورق، تعتمد بشكل خاص على التطبيقات الهاتفية.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حفل حكومي في حي دبي للتصميم "رغم ما تحقق اليوم من تحول في المعاملات الحكومية إلى رقمية إلا أنني أؤمن أن المستقبل يتطلب بيئة عمل حكومية خالية من الورق بالكامل".

وأضاف "لذلك، سيكون العام 2021 هو الاحتفال بصدور آخر معاملة ورقية في دبي".

وتوجهت المؤسسات الحكومية في دبي في السنوات الاخيرة نحو استخدام التقنيات الحديثة وعلى رأسها التطبيقات في الهواتف الذكية لإنجاز أعمالها. ومن بين هذه المؤسسات جهاز الشرطة وهيئة المواصلات.

وقال بيان حكومي إن وقف استخدام الورق بالكامل في 2021 يأتي ضمن خطة لتحويل الإمارة إلى "مدينة تستثمر التقنيات وتطبيقاتها لمنح سكان دبي أسلوب حياة يجعلها المدينة الأسعد في العالم".

وتعتبر دبي الأقل اعتمادا على النفط من جارتها أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أبرز وجهات العالم استقطابا للسواح والباحثين عن فرص عمل. وزار الإمارة في العام 2016 نحو 14,9 مليون شخص.